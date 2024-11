Alan Patrick é titular incontestável do time de Roger Machado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 08/11/2024 - 18:03 • Porto Alegre (RS)

O Internacional está escalado para enfrentar o Fluminense, na noite desta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado foi obrigado a fazer uma alteração no ataque, visto que Wesley está suspenso. Com isso, Wanderson assume a posição.

➡️Inter projeta 30 mil torcedores contra o Fluminense no Beira-Rio

📝 INTER CONFIRMADO 🔥 pic.twitter.com/SqqkyVWAZ4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 8, 2024

O Colorado está escalado com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wanderson; Borré.

Como antecipado pelo próprio técnico, Fernando segue em recuperação de lesão na panturrilha. Wesley, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo diante do Criciúma e cumpre suspensão automática contra o Fluminense.

Alan Patrick, que marcou golaço contra o Criciúma, está escalado como titular (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Lista de pendurados

Para o jogo desta noite, o Internacional entra em campo com oito jogadores pendurados, além do técnico Roger Machado. São eles Rogel, Bernabei, Valencia, Borré, Bruno Gomes, Wanderson, Renê e Ricardo Mathias. Dessa lista, quatro atuam no time titular e podem representar um problema para o comandante na próxima partida, contra o Vasco. O confronto, todavia, ocorre após a Data FIFA, em 21 de novembro.

Internacional e Fluminense entram em campo em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h. Para o confronto, são esperados 30 mil torcedores.