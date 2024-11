Internacional x Fluminense: quais as chances de Alan Patrick marcar na partida?

Alan Patrick tem chances de marcar pelo Internacional contra o Fluminense pelo Brasileirão, segundo casas de apostas | Crédito: Sipa US / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 10:27 • Rio de Janeiro

Internacional e Fluminense voltam a se enfrentar no Brasileirão 2024. O confronto do segundo turno acontece na sexta-feira, 08/11, às 19 horas, no Beira Rio. Enquanto o tricolor luta para se manter afastado da zona de rebaixamento, o colorado vem de uma sequência de 13 jogos sem perder e mira no G-4.

Um dos pontos fortes do Internacional é o ataque. Com 44 gols no campeonato, o Inter só fica atrás de Botafogo, Palmeiras e São Paulo. Responsável por sete desses gols, Alan Patrick é o artilheiro do time em 2024 e é a grande expectativa para marcar na partida entre Internacional e Fluminense.

Quais as chances de Alan Patrick marcar?

Apesar de ser o jogador que mais marcou pelo Internacional no ano, Alan Patrick não é o mais cotado a fazer um gol na partida entre Internacional e Fluminense. Segundo a Betnacional, a chance do camisa 10 marcar no jogo de sexta-feira é de cerca de 32%.

Veja as odds dos jogadores cotados para fazer gol de acordo com a Betnacional:



Mercado: Jogador Odds - Marcar A Qualquer Momento Borré 2.40 Enner Valencia 2.45 Lucas Alario 2.79 Alan Patrick 3.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de novembro de 2024 às 09h30.

Isso significa que se você apostar R$10 em um gol de Wesley e o jogador marcar a qualquer momento da partida, seu retorno será de R$31.

Internacional x Fluminense: odds para a partida

Analisando as odds, conclui-se que o colorado é o franco favorito para vencer a partida entre Internacional e Fluminense. As odds para a vitória do time de Fernando Diniz são 1.44, enquanto que para o time de Mano Menezes são 7.63. O empate está cotado em 4.45.