Bragantino e Internacional empatam em jogo atrasado pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:11 • Bragança Paulista (SP)

Red Bull Bragantino e Internacional empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (25), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Jhon Jhon e Vitinho marcaram para os donos da casa, enquanto Borré e Enner Valencia fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Massa Bruta chega à 11ª colocação com 32 pontos; o Colorado segue em oitavo, agora com 42 pontos.

Como foi o jogo entre Bragantino e Internacional

O Inter dominou das ações no primeiro tempo. Borré e Wesley perderam chances logo no início, antes do colombiano abrir o placar aos 11 minutos, cabeceando após o cruzamento de Bernabei. O Colorado seguiu pressionando. mas falhou à frente do gol. Assim, mesmo sem criar muito, o Bragantino aproveitou a oportunidade que teve antes do intervalo. Lincoln lançou Sasha, que escorou de cabeça para Jhon Jhon driblar Igor Gomes e igualar o placar antes do intervalo.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com chances para ambos os lados. Logo aos oito minutos, Borré balançou as redes mais uma vez para o Inter, mas a arbitragem sinalizou impedimento. Aos 29', o Massa Bruta chegou a virada com Luan Cândido, que contou com desvio em Bernabei para superar o goleiro Rochet. No entanto, a vantagem não durou muito, pois Enner Valencia aproveitou rebote para igualar o jogo dois minutos depois. Desta forma, terminou tudo igual Nabi Abi Chedid.

O que vem pela frente?

O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo domingo (29), às 11h (de Brasília), e visita o Juventude pela 28ª rodada do Brasileiro. No mesmo dia, às 18h30, o Internacional recebe o Vitória, também pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 1 INTERNACIONAL

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

🥅 Gols: Jhon Jhon (43'/1ºT) e Vitinho (29'/2ºT) para o Bragantino; Borré (11'/1ºT) e Enner Valencia (31'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Palacios, Vinicinho e Luan Cândito (Bragantino); Borré e Vitão (Internacional);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Red Bull Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique e Luan Cândido; Mosquera (Vinicinho), Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Palacios), Lincoln (Jadsom) e Vitinho; Jhon Jhon (Arthur Sousa) e Eduardo Sasha (Gustavo Neves).

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel (Igor Gomes) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Wanderson), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Enner Valencia).