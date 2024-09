D'Alessandro é um dos maiores vencedores do Internacional (Foto: Ricardo Rimoli / LANCEPRESS!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro

O Internacional sempre teve uma grande história ao longo do desenvolvimento do futebol brasileiro, mostrando enormes conquistas, com memoráveis esquadrões ao longo dos anos. No entanto, você sabe quem são os jogadores que mais possuem títulos ao longo da história do Internacional? O Lance! te conta logo abaixo.

Um dos grandes ídolos do Internacional, D'Alessandro é um dos jogadores com mais títulos pelo clube; Veja lista (Foto: Ricardo Duarte)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Internacional

20 títulos: Carlitos

Em primeiro lugar dos jogadores com mais títulos pelo Colorado está Carlitos, que defendeu o clube nos anos de 1939, até 1951. Além disso, o atacante tem outras honrarias, como o maior artilheiro da história do Inter com 325 gols, além de ser o atleta com mais jogos pelo clube, com 384 no total. Como títulos expressivos de sua carreira estão os nove Campeonatos Gaúchos que o jogador conquistou durante a década de 1940.

18 títulos: Alpheu

O segundo jogador com mais títulos pelo Internacional é Alpheu, com 18 taças no total. O atleta estreou pelo clube em um Gre-Nal no ano de 1936. Alpheu também atuou pela equipe nos anos de 1939 a 1949. Como títulos de maior expressão do atleta, estão nove Campeonatos Gaúchos, além de oito taças do chamado Campeonato Citadino.

16 títulos: Tesourinha

Atuando no Internacional durante os anos de 1939 e 1949, o atleta Tesourinha conquistou um total de 16 títulos com a camisa Colorada. O ponta-direita fez quase 180 gols pelo Inter, além de ter ganho oito Campeonatos Gaúchos e mais oito Campeonatos Citadino.

Um dos jogadores mais icônicos da história recente o Inter, Índio conquistou 14 títulos pelo clube (Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM)

14 títulos: Índio

O histórico zagueiro do time gaúcho é também um dos maiores vencedores do clube. O ídolo Colorado vestiu a camisa do Internacional durante os anos de 2005 a 2014. Em sua trajetória pelo time, Índio ganhou duas Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Sul-Americana, além de sete Campeonatos Gaúchos.

13 títulos: Valdomiro e D'Alessandro

Com 13 títulos pelo Internacional, há um empate entre Valdomiro e D'Alessandro. O primeiro jogou no Inter entre os anos de 1968 e 1980, ganhando três Campeonatos Brasileiros e 10 títulos do Campeonato Gaúcho.

Já o ídolo argentino, D'Alessandro, conquistou uma Libertadores, uma Sul-Americana e sete títulos do Campeonato Gaúcho entre os troféus mais estrelados da carreira do hermano em sua passagem pelo clube do Sul do Brasil.