Beira-Rio inicia troca de gramado visando próxima temporada

O Internacional ainda tem mais um jogo na temporada antes do encerramento oficial, mas já está pensando no próximo ano. Isso porque, na sexta-feira (6), foi iniciada a operação para troca de gramado do Beira-Rio, visando 2025.

De acordo com o Clube, o gramado permanente, composto pela variedade Bermuda Tifgrand, foi perdido devido à enchente que atingiu Porto Alegre em maio deste ano. Para retornar ao estádio, foi plantada a grama de inverno, que permaneceu até o final da temporada.

A estimativa é de que, em aproximadamente 10 dias, todo o processo do replantio, além da raspagem de toda a grama e nivelamento da areia que fica abaixo do gramado, seja concluído. A operação depende das condições climáticas, todavia.

Ainda segundo o Internacional, o processo se mantém até, pelo menos, dia 16 janeiro. Para garantir as boas condições, o novo gramado passará por manutenção, adubagem e fertilização afim de obter a excelência do campo do Beira-Rio.

Gramado do Beira-Rio passa por replantio visando próximo ano (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Elogios ao gramado são frequentes

O gramado do Beira-Rio frequentemente é elogiado pelos adversários que pisam em campo. Desde técnicos, como Abel Braga, a dirigentes, como Leila Pereira, ambos do Palmeiras. Há cerca de quatro temporadas, foi a vez dos laterais Marcelo, então no Real Madrid, e Rafinha, no Flamengo, na ocasião, rasgarem elogios ao campo, relatando ser o melhor do Brasil.

Mesmo após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Beira-Rio conseguiu manter a excelência em campo. O estádio foi amplamente afetado pelas águas, que chegaram a invadir os primeiros níveis da arquibancada. Os bancos de reservas foram parar no meio de campo e o CT precisou ser totalmente restaurado. Com isso, o time foi obrigado não somente a jogar fora dos seus domínios por um período, como treinar também.