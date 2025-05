A atuação do árbitro Paulo Zanoveli na vitória do Corinthians sobre o Internacional, no último sábado (03), deu o que falar. Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, apontou uma série de erros de arbitragem na partida, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto merecia expulsão?

Caravina defende que a arbitragem deixou passar uma infração de Yuri Alberto na comemoração do gol anulado, quando o atacante subiu as escadas para comemorar com a torcida. Depois, no gol validado, o jogador do Corinthians tirou a camisa. Apenas a segunda infração foi punida.

— Mas reparem que no primeiro gol anulado do Corinthians, aos 54 minutos, o Yuri Alberto subiu as escadas, comemorou com a torcida, e todos sabemos que isso é para cartão amarelo. Menos o Zanoveli. Mesmo que gol tenha sido anulado, o fato de subir no alambrado ou escadas ali, continua sendo cartão amarelo. (...) Na comemoração do gol, Yuri Alberto tirou a camiseta e aí o árbitro deu o primeiro amarelo, mas deveria ser o segundo para o Yuri, que seria expulso — analisou.

Na expulsão de Bruno Henrique, do Internacional, outro erro apontado: o jogador colorado sofreu falta antes dar a entrada que rendeu o cartão. Caravina explica.

— O jogador do Inter sofre a falta claramente. Ai o Corinthians rouba a bola, Bruno Henrique faz a falta e recebe o segundo amarelo que não aconteceria se ele tivesse marcado a falta ali no começo da jogada — continuou.

Árbitro Paulo Cesar Zanoveli da Silva durante Corinthians x Internacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi Corinthians x Internacional

Os primeiros 45 minutos de partida foram equilibrados. As duas equipes buscavam muitas jogadas para se infiltrarem na área e buscar os gols. O Timão começou com a vantagem usando a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay que abriram o placar do jogo. Mas o Inter não deixou o adversário respirar por muito tempo. Antes, estava mais na defensiva, protegendo seu campo mas logo, mudou sua estratégia e passou a atacar e Aguirre buscou o empatecom cruzamento de Bernabéi. E ainda na primeira etapa, consegiu reverter o placar e sair para o segundo tempo em vantagem com a finalização de Thiago Maia.

Com o segundo tempo, o Corinthians jogando em casa buscava uma boa atuação e resultado diante de sua torcida e entregou um belo jogo. Com lances polêmicos e gols anulados, conseguiu a virada em uma noite que Yuri Alberto fez três gols, fechando o placar de 4 a 2 na Neo Química Arena.

Com resultado, o Timão sobre para a sétima colocação, com dez pontos. O Internacional agora ocupa a oitava posição, com nove pontos. Na oitava rodada, o Corinthians enfrenta o Mirassol e o Colorado joga em casa contra o Botafogo.