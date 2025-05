Corinthians x Internacional foi marcado por várias polêmicas de arbitragem no último sábado (4), na Neo Química Arena. Comentarista da "Globo", Paulo César de Oliveira criticou a atuação de Paulo César Zanovelli no jogo pelo Brasileirão. O ex-árbitro citou o protagonismo do VAR no duelo e reprovou o juiz da partida pela expulsão do meia Bruno Henrique, no segundo tempo.

- Estamos normalizando a participação do VAR no futebol brasileiro e estamos esquecendo de cobrar o campo. O VAR vai ser sempre protagonista quando árbitro em campo é ineficiente, quando você tem que começar a atuar para corrigir deficiência no campo de jogo. Muitas das decisões do VAR foram corretas. Mas por quê o árbitro, do lado da jogada, não toma a decisão em campo? - questionou PC.

- O Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo aos dois minutos do segundo tempo e depois ele foi expulso de maneira incorreta na minha opinião. Ele não acerta (o adversário). O Raniele dá uma cavada, o Bruno percebe que não vai chegar e recolhe a perna. O Raniele deu um salto e deixou a perna esperando o contato. Foi errada a expulsão. Uma jogada na linha lateral que nem falta foi - completou.

PC analisa outros lances de Corinthians x Internacional

Bruno Henrique foi expulso aos 16' do segundo tempo, quando o Inter vencia o jogo por 2 a 1. Para PC Oliveira, o VAR acertou ao chamar Zanovelli para analisar dois gols do Corinthians, que acabaram anulados por faltas no início das jogadas, não assinaladas em campo. O ex-árbitro também afirmou que a arbitragem acertou ao não marcar um possível pênalti de Yuri Alberto em Wesley.