Gabriel Mercado, do Internacional, já tem data para cirurgia no joelho

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 07:45 • Porto Alegre (RS)

O zagueiro do Internacional, Gabriel Mercado, já tem data para realizar a cirurgia em seu joelho esquerdo. Após romper os ligamentos no confronto com o São Paulo, ele realizará o procedimento, na Argentina, na próxima segunda-feira (7).

Foi diante do São Paulo, em 22 de setembro, que Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos. Com isso, precisará passar por cirurgia para correção. O procedimento acontecerá na Argentina, país do zagueiro, onde ele já está com a família. A informação foi antecipada pelo jornalista Geison Lisboa, de GZH.

Fora da temporada, o zagueiro é esperado para retornar em cerca de nove meses - em junho de 2025. Com o contrato encerrando em dezembro, o vínculo será, pela lei, automaticamente renovado até junho de 2026.

Sem Gabriel Mercado, o Internacional enfrentará o Corinthians, na noite deste sábado (5), com Clayton Sampaio e Vitão. Agustín Rogel, outro zagueiro do elenco, se recupera de lesão muscular. A bola rola a partir das 19h, na Neo Química Arena.