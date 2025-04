Após determinação da CBF, Internacional retira faixa

A CBF determinou que a torcida do Internacional retirasse a faixa escrita fogo nos racistas da arquibanca do Estádio Beira-Rio. O Colorado poderia perder mandos de campo, caso a faixa continuasse estendida.

A CBF determinou que a torcida do Internacional retirasse a faixa escrita fogo nos racistas da arquibancada do Estádio Beira-Rio. O Lance apurou que o Colorado estaria em risco de perder seu mando de campo, caso a faixa permanece estendida.

O Grupo de Trabalho (GT) de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol teve entendimento ao contrário a decisão. Apesar disso, o clube escolheu por retirar a faixa em que a mensagem estava escrita.

A CBF criou a comissão para combater o racismo e a violência dentro do futebol no ano de 2022. Ele é composto por 46 membros, sendo representado por mais de 30 entidades, entre Fifa, Conmebol, federações estaduais e ministério público.

Inter vira na bola aérea

Em campo, o Juventude abriu o placar no comecinho, após Gilberto encontrar Batalla na área, que acertou um belo chute para abrir o marcador no Beira-Rio. Após isso, o Colorado dominou as ações da partida e virou na bola aérea.

Primeiro, Alan Patrick cobrou escanteio pelo lado esquerdo e encontrou Vitor Gabriel, que subiu sozinho e e deixou tudo igual. No finalzinho, em um lance idêntico, o camisa 10 cobrou outro escanteio, e dessa vez o zagueiro estava no segundo pau para virar a partida.

O juve voltou melhor para a etapa final, mas com o passar do tempo o Colorado melhorou na partida e passou a ser superior em campo. A equipe de Roger Machado confirmou a vitória em outra jogada de bola parada.

Alan Patrick cobrou outro escanteio com perfeição e dessa vez, colocou a bola na cabeça de Rafael Borré, que havia recém entrado. O colombiano tocou para o fundo das redes para marcar o terceiro e fechar a conta.

Alan Patrick deu duas assitências (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional volta a campo na terça-feira (29) para receber o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio, o confronto é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco do Colorado já vai se reapresentar amanhã para iniciar a preparação para a partida.