Ao vivo: confira a primeira coletiva de Ramón Díaz no Internacional

E começou oficialmente a era Ramón Díaz à frente do Internacional. Na tarde desta quinta-feira (25), o argentino e sua comissão técnica, da qual faz parte seu filho Emiliano – que costuma estar ao lado do pai à beira do gramado nos treinos e nos jogos –, comandaram os primeiros trabalhos no CT Parque Gigante. Neste instante, acompanhado de Emiliano, Ramón concede a primeira coletiva como novo técnico colorado. Confira a primeira coletiva de Ramón Díaz no Internacional:

O Alvirrubro volta a campo no sábado (27), contra o Juventude. Como seu nome já foi publicado no BID, Ramón estará na casamata do Alfredo Jaconi.

Reuniões com comissão permanente e atletas

O argentino, o filho e sua comissão – os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, o preparador físico brasileiro Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi – desembarcaram em Porto Alegre no começo da noite de quarta (24). Menos 24 horas depois, assinaram o contrato no Beira-Rio e iniciaram os trabalhos.

Durante a manhã, foram realizadas reuniões com a comissão permanente do clube, principalmente o interino Pablo Fernandez, que comandou os dois primeiros treinos da semana. Também foram realizadas conversas com os jogadores. À tarde, o trabalho foi no campo, quando Ramón e Emiliano iniciaram as atividades técnicas e táticas.

Primeira missão: remobilizar o grupo

A primeira missão da família Díaz, além de estancar a sangria na defesa – o time tomou 24 gols em 13 jogos, média de 1,8 por partida –, é tentar remobilizar um grupo. Na visão da direção, o elenco parecer “desligado”.

Há o entendimento nos bastidores, porém, de que a situação vida no clube não é por falta de qualidade. Tanto da parte dos jogadores quanto do trabalho de Roger Machado, que caiu após o Gre-Nal 448, domingo passado (21). Por isso, se fala nos gabinetes do Beira-Rio em remobilização.