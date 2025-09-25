Ramón Díaz e comissão custarão R$ 1,3 milhão ao Internacional
Valor que será pago equivale ao que era destinado a Roger Machado e equipe
Apesar de trazer um auxiliar a mais do que o seu antecessor, Ramón Díaz e comissão custarão R$ 1,3 milhão por mês ao Internacional. O valor é basicamente o mesmo da equipe do antecessor. O argentino chegou a Porto Alegre em voo fretado na noite desta quarta-feira (25), com cinco assistentes, incluindo o filho Emiliano, que costuma comandar treinos e estar à beira do gramado nos jogos ao lado do pai.
A comissão técnica de Ramón Díaz começou a trabalhar nesta manhã no CT Parque Gigante. O primeiro treino está marcado para às 16h (de Brasília). Logo depois, o novo treinador concederá entrevista coletiva, que será acompanhada pelo Lance!. Fique de olho, que colocaremos o link ao vivo.
Como foi a primeira manhã
Apesar de ter chegado por volta das 21h de quarta, os Díaz e comissão iniciaram seu trabalho já na manhã desta quinta (25). O turno foi usado para conversas com os integrantes da comissão técnica permanente, principalmente com o interino Pablo Fernandez, que orientou os treinos de terça (23) e quarta. A ideia é buscar informações a respeito dos atletas.
O principal auxiliar de Ramón Díaz é o seu filho, Emiliano, com quem divide as tarefas em campo. Além dele, chegam o preparador físico Diego Pereira, que é brasileiro, os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, e o analista de desempenho Juan Romanazzi. É o mesmo grupo de trabalho que esteve com o técnico em suas passagens por Vasco da Gama e Corinthians.
Após os treinos desta quinta e da sexta (26), poderá Ramón Díaz comandar o Colorado na partida contra o Juventude, no sábado (27). Isso ocorrerá caso seu nome saia no BID.
