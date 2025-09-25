menu hamburguer
Lance! quer saber, o torcedor gostou de Ramón Díaz no Internacional?

Técnico argentino desembarcou na noite de quarta e já treina nesta quinta-feira

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/09/2025
09:36
Gostou ou não da contratação do Ramón Díaz? Vota lá (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Com a confirmação do novo técnico, que assinará contrato até o final de 2026, o Lance! quer saber, o torcedor gostou de Ramón Díaz no Internacional? Para votar na enquete, basta entrar neste link do canal do WhatsApp. Os colorados podem aproveitar para seguir o canal e ficar por dentro de todas as notícias do Alvirrubro.

O argentino já irá comandar seu primeiro treino no CT Parque Gigante, a partir das 16h (de Brasília). O trabalho deve ser fechado à imprensa. Logo depois, concederá entrevista coletiva, que será acompanhada pelo Lance!. Fique de olho, que colocaremos o link ao vivo.

Ramón Díaz quer Internacional protagonista

O argentino, seu filho Emiliano e a comissão técnica chegaram a Porto Alegre por volta das 21h da quarta-feira (25), em voo fretado pela direção colorada. O objetivo é que o trabalho comece imediatamente. Com acordo fechado entre as partes na noite de terça (23), Ramón Díaz chegou à Porto Alegre 24 horas depois e comentou em vídeo divulgado nas redes sociais do clube:

– Estou contente e feliz. Quero que o time seja protagonista.

Missão imediata

O argentino chega com a missão imediata de colocar a equipe de volta aos trilhos no Brasileirão. E o primeiro objetivo é se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, o Colorado está na 14ª colocação, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeiro time na Z4. Ramón terá pouco tempo de preparação: já nesta quinta à tarde comandará o primeiro treino no CT Parque Gigante.

Ao lado do argentino, desembarcaram cinco integrantes de sua comissão técnica. Além de seu filho, Emiliano, com quem divide as funções à beira do campo, chegaram o preparador físico brasileiro Diego Pereira, os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, além do analista de desempenho Juan Romanazzi.

Ramón Díaz e sua comissão técnica na chegada ao Olimpia, em julho
Ramón Díaz e sua comissão técnica na chegada ao Olimpia, em julho (Foto: Divulgação)

