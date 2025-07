Após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, o Internacional volta aos trabalho na tarde desta segunda-feira (21). A reapresentação está marcada para as 15h30min (de Brasília), no CT Parque Gigante.

Agenda

Depois de das semanas trabalhando pela manhã, o elenco colorado se reapresenta na tarde desta segunda para iniciar os trabalhos para enfrentar o Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, quarta (23).

A agenda da semana

Segunda (21) – 15h30min

Terça (22) – 10h

Quarta (23) – 21h30min – Santos x Inter

Gurias Coloradas

As meninas do sub-20 golearam o Cruzeiro por 12 a 0 em partida válida pela terceira rodada do Gauchão da categoria. O Colorado tem nove pontos, 20 gols a favor e apenas três contra. Flamengo e Grêmio têm três. O Estrelado ainda não pontuaram.

Gurias do sub-20 comemoram um os 12 gols sobre o Cruzeiro (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.