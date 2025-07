Após 1 a 0 sobre o Ceará, com grande atuação de Alan Patrick, na manhã deste domingo (20), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional, Roger Machado, concede coletiva. O comandante colorado avalia o resultado e o retorno de Bernabei ao time titular da partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira ao vivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O retorno de Bernabei

O time colorado teve o retorno do lateral-esquerdo Bernabei e a manutenção do restante da equipe que atuou contra o Vitória. O argentino voltava de lesão muscular, sofrida no dia 28 de maio na partida contra o Bahia, pela última partida da fase de grupos da Libertadores, e teve boa atuação.

Antes da partida, o clube divulgou um boletim médico dos atletas que estão no Departamento Médico. O paraguaio Óscar Romero se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda sofrida ao longo da semana e está fora dos próximos confrontos.

continua após a publicidade

Já o atacante Ricardo Mathias sentiu um desconforto na coxa esquerda e não foi relacionado. O garoto será reavaliado ao longo da semana. Por fim, o volante Ronaldo está em retreinamento e também ficou de fora da partida.

Alan Patrick comemora gol o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que vem por aí

O Inter volta a campo na quarta-feira (23), contra o Santos. A partida da 16ª rodada acontece às 21h30min, na Vila Belmiro. No próximo domingo (27), joga de novo no Beira-Rio, recebendo o Vasco. E, no dia 30, tem a partida de ida pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, também em casa.

continua após a publicidade