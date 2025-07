Às 11h (de Brasília) deste domingo (20), o Internacional recebe o Ceará, no estádio Beira-Rio. Com promoção na venda dos ingressos, a direção aguarda 35 mil torcedores.

Agenda

A partida contra o Vozão é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado já tem o time praticamente encaminhado, com Rochet; Aguirre (Benítez), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Aguirre); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (8). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Ingressos para Internacional x Ceará (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Celeiro de Ases

Na zona de rebaixamento no Brasileirão sub-20, o Inter conquistou o Gauchão da categoria ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio, na partida de volta da decisão, na manhã deste sábado (19), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Colorado havia vencido por 2 a 1.

Internacional 1x1 Grêmio - Campeonato Gaúcho Sub-20 - Internacional campeão gaúcho sub-20 (Foto: Leandro Monks/SC Internacional)

No Estadual Sub-15, os guris colorados goleou o Passo Fundo 4 a 1, na tarde deste sábado, também na Morada dos Quero-Queros, garantindo a classificação para as quartas. Na próxima fase, o Colorado pega o São Luiz. A partida de ida será no próximo sábado (26), no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, às 15h. A volta, uma semana depois, no dia 2 de agosto, em Alvorada, também às 15h.

Gurias Coloradas

As meninas do sub-20 entra em campo neste domingo, às 15h. Líder da competição, o Inter enfrenta o Cruzeiro, na RGM Sports. O Colorado tem seis pontos, seguido por Flamengo, com três. Grêmio e Estrelado ainda não pontuaram.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.