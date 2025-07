O sábado (19) marca o último dia de preparo do Internacional para o jogo contra o Ceará, marcado para às 11h (de Brasília) deste domingo, no estádio Beira-Rio. Com promoção na venda dos ingressos, a direção aguarda 35 mil torcedores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Como no restante da semana, o treino deste sábado será às 10h. Roger Machado já tem o time praticamente encaminhado e deverá pegar o Vozão com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (8). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

continua após a publicidade

Ingressos para Internacional x Ceará (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Celeiro de Ases

Na zona de rebaixamento no Brasileirão sub-20, o Inter vira a chave para encarar o Gre-Nal decisivo do Gauchão da categoria. A partida está marcada para as 11h deste sábado (19), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Colorado venceu por 2 a 1.

Pelas oitavas de final do estadual sub-15, os guris alvirrubros recebem o Passo Fundo, também na Morada dos Quero-Queros, às 15h30min do sábado. Na ida, vitória o Celeiro de Ases por 2 a 1.

continua após a publicidade

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.