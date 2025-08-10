Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 10/8/2025
O Colorado tem folga neste domingo após vitória no Brasileirão
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Internacional tem folga neste domingo (10). O grupo se reapresenta na segunda-feira (11), às 10h, no CT Parque Gigante.
Agenda
Sem treino neste domingo, o elenco colorado se reapresenta apenas na segunda para iniciar a preparação para a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo, quarta (13), no Maracanã.
Celeiro de Ases
O sub-15 do Inter venceu por 1 a 0 Novo Hamburgo, na tarde de sábado, na partida de ida da semifinal do Gauchão da categoria. O jogo foi no estádio do Vale.
Gurias Coloradas
Na rodada dupla no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas golearam duas vezes o Flamengo e São Pedro em partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. No sub-15, o placar foi de 15 a 0. No profissional, 14 a 0. Nas duas categorias, o Inter lidera.
Próximos jogos o Internacional
Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
