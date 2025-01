Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia do Internacional e Guarany na primeira rodada do Campeonato Gaúcho já podem adquirir os ingressos. O adversário do Colorado iniciou a venda das entradas nesta sexta-feira (3).

Para acompanhar a partida, os torcedores terão que desembolsar R$ 150, para arquibancada, e R$ 250, para cadeiras. Os valores correspondem ao valor integral. Meia-entrada será concedida para idosos, mulheres e estudantes portando carteira estudantil. Ainda não há informações sobre os ingressos para a torcida visitante.

A curiosidade é que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não confirmou data e horário das partidas da primeira rodada. Apesar da tabela básica já ter sido divulgada, ainda não há informações oficiais sobre os jogos. Por isso, o clube alerta que data e horário estão sujeitos à alteração.

A certeza é de que a partida acontecerá no estádio Estrela D‘Alva, em Bagé, na região Sul do Rio Grande do Sul. A cidade fica a 388 quilômetros da capital, Porto Alegre. O Internacional ainda não definiu se começará a competição com time misto, jovens ou força máxima. A pré-temporada colorada inicia na tarde de segunda-feira (6).

Campeonato Gaúcho inicia em 22 de janeiro. (Foto: FGF)

Confira a nota sobre os ingressos:

Amanhã (03), começam as vendas para Guarany x Internacional, pela primeira rodada do Gauchão. A partida acontece no dia 22 de janeiro, às 20h, no Estrela D'Alva. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote! É na RCT Conesul (Iporã Center), com o Bocão (na Praça do Coreto) e pelo site Minha Entrada.

Valores de primeiro lote: Arquibancada: R$ 150,00 Cadeiras: R$ 250,00

Meia-entrada para idosos, mulheres e estudantes portando carteira estudantil.

Venha viver o ano mais importante da história do futebol bageense junto com o Guarany!

*Data e horário sujeitos à alteração.