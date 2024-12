FGF divulga tabela do Campeonato Gaúcho; veja data do Gre-Nal

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta terça-feira (10), a tabela inicial do Campeonato Gaúcho de 2025. A competição, que será disputada em formato de grupos, terá início em 22 de janeiro. O primeiro Gre-Nal da temporada acontecerá na 6ª rodada.

Tanto Grêmio, quanto Internacional tem as suas estreias marcadas para fora de casa. Enquanto o Tricolor encara o Brasil de Pelotas, em Pelotas, o Colorado terá pela frente o Guarany, em Bagé. As duas partidas acontecem na região Sul do Rio Grande do Sul. O primeiro clássico do ano está marcado para a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio será mandante e a partida deve acontecer em 8 ou 9 de fevereiro.

Diferente dos últimos anos, o Campeonato Gaúcho será disputado em um novo sistema na próxima temporada. Para 2025, os times foram divididos em três grupos de quatro equipes com Grêmio, Internacional e Juventude como cabeças de chave. Avançam para a próxima fase os líderes de cada chave e o segundo melhor colocado na classificação geral.

Os times que não se classificarem para as semifinais ainda terão outras fases. Os clubes que ficarem entre o quinto e oitavo lugares disputam uma vaga na Copa do Brasil através de um quadrangular. Da mesma forma, será definido o rebaixamento com as equipes restantes.

Campeonato Gaúcho passou por alterações para o próximo ano (Foto: Divulgação/FGF)

Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

1ª rodada - quarta ou quinta-feira (22/1 ou 23/1)

São Luiz x Avenida

Juventude x Ypiranga

Brasil de Pelotas x Grêmio

Guarany de Bagé x Inter

Monsoon x Caxias

São José x Pelotas

2ª rodada - sábado ou domingo (25/1 ou 26/1)

Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé

Inter x Juventude

x Juventude Grêmio x Caxias

x Caxias Avenida x Ypiranga

Pelotas x Monsoon

São Luiz x São José

3ª rodada - quarta ou quinta-feira (29/1 ou 30/1)

Juventude x Guarany de Bagé

Pelotas x Avenida

Monsoon x Grêmio

São José x Inter

Ypiranga x São Luiz

Caxias x Brasil de Pelotas

4ª rodada - sábado ou domingo (1°/2 ou 2°/2)

Guarany de Bagé x Pelotas

Brasil de Pelotas x São José

Ypiranga x Monsoon

Caxias x Juventude

Grêmio x São Luiz

x São Luiz Inter x Avenida

5ª rodada - quarta ou quinta-feira (5/2 ou 6/2)

Juventude x Grêmio

Inter x Brasil de Pelotas

x Brasil de Pelotas Monsoon x Guarany de Bagé

São Luiz x Pelotas

São José x Ypiranga

Avenida x Caxias

6ª rodada - sábado ou domingo (8/2 ou 9/2)

Grêmio x Inter

Pelotas x Brasil de Pelotas

Monsoon x Avenida

Caxias x São Luiz

Juventude x São José

Ypiranga x Guarany de Bagé

7ª rodada - quarta ou quinta-feira (12/2 ou 13/2)

Avenida x Juventude

Grêmio x Pelotas

x Pelotas São José x Monsoon

São Luiz x Inter

Brasil de Pelotas x Ypiranga

Guarany de Bagé x Caxias

8ª rodada - sábado (15/2)