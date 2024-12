O Pinheiros-SP conquistou a dobradinha! A equipe conquistou, nesta sexta-feira (6), o título da Final Four da Liga Nacional de Handebol com o masculino e o feminino após vencer o Taubaté-SP e o Português/FMO-PE, respectivamente. A competição, que marcou a despedida das quadras de Diogo Hubner, um dos principais atletas do país na modalidade, foi realizada no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

Como foram as finais?

No masculino, o jogo foi disputado gol a gol, com o primeiro tempo chegando ao fim em 15 a 14. A partida manteve a mesma tônica na etapa final e o Pinheiros-SP fechou a decisão com uma vitória por 33 a 22.

- Se despedir da modalidade que batalhei, que jogo desde os 9 anos, e encerrar agora depois de cinco temporadas sem vencer a Liga Nacional, é especial. A gente tinha um propósito muito grande que era chegar em todas as finais. Batemos na trave no Sul-Centro, bateu na trave no Campeonato Paulista e aqui com essa festa linda coroando um trabalho maravilhoso que o Pinheiros faz é incrível - comemorou Diogo Hubner, eleito também o melhor jogador da partida.

Já no feminino, o Pinheiros-SP - atual campeão da Liga Nacional - levou a melhor e ficou com o título outra vez. Diante do Português/FMO-PE, as paulistas também ganharam por um gol de diferença, assim como no masculino: 23 a 22.

- Acho que ainda não caiu a ficha. O Sul-Centro foi um evento incrível e aqui se transformou em um negócio incrível também. Não consigo expressar. Vou comemorar e vai cair a ficha aos poucos. Fechamos o ano com chave de ouro - disse Micaela Silva, lateral-direita do Pinheiros-SP e campeã na semana passada com a seleção brasileira do Sul-Centro Americano, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Disputas pelo bronze

Na disputa pelo 3º lugar no masculino, o Praia Clube-MG venceu o São José Nacional-SC por 33 a 26. Já no feminino, Unicesumar/Maringá-PR superou o FAG Cascavel-PR em 27 a 24 no duelo entre times do mesmo estado.

Trajetória de Diogo Hubner no Handebol

A final da Liga Nacional de Handebol selou a aposentadoria de Diogo Hubner das quadras aos 41 anos. O armador, que chegou ao 9º título da competição, vestiu a camisa da seleção brasileira, participando da conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, e das Olimpíadas do Rio, em 2016. Por clubes, além do Pinheiros-SP, ele vestiu as camisas do Niterói Rugby-RJ, Vasco, Metodista/São Bernardo-SP, São Caetano-SP e Tabauté-SP.

