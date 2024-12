Lando Norris fez o que já era totalmente esperado depois do passeio nos treinos livres e colocou a McLaren na pole position do GP de Abu Dhabi. O piloto britânico fez a melhor volta na classificação deste sábado (7) em 1min22s595, enquanto Oscar Piastri assegurou a dobradinha dos papaias. Carlos Sainz completou em terceiro.

Charles Leclerc lutou e não foi pouco. No Q1, terminou como o mais rápido e repetiu o feito na segunda parte, só que a direção de prova entrou em ação de forma cruel ao deletar a volta final do monegasco. O lance, aliás, foi muito semelhante com o vivido por Sergio Pérez na primeira parte da sessão, no mesmo ponto. O mexicano teve o giro recuperado, mas faltaram alguns milímetros para o mesmo acontecer com o carro #16. Com dez posições de punição nas costas, ele automaticamente cai para o fim do grid.

Na hora da decisão, Max Verstappen resolveu mostrar porque é o campeão e aumentou o nível para Sainz, Norris e Piastri. Quem mais se aproximou do tempo de 1min22s945 foi Lando, a míseros 0s004. Piastri veio logo atrás, um pouquinho mais distante, porém sem deixar a Ferrari ao menos sonhar.

Carlos Sainz também lutou, não apenas contra a McLaren, mas ainda teve de encarar os intrusos Nico Hülkenberg e Pierre Gasly, em excelente atuação. O espanhol conseguiu ao menos colocar a Ferrari em terceiro para ir para o tudo ou nada, enquanto a McLaren fez o que já era totalmente esperado. Na volta final, Norris colocou simplesmente 0s389 sobre Verstappen, que terminou ainda atrás do carro da Haas.

Já Lewis Hamilton viveu mais um capítulo desesperador no divórcio com a Mercedes. Em sua última classificação vestindo as cores que defendeu nas últimas 12 temporadas, sucumbiu ao Q1. “Fiz uma grande besteira nessa volta”, acusou ao engenheiro Peter Bonnington pelo rádio, e o replay mostrou o instante em que atropelou um dos cones de sinalização.

O top-10, portanto, ficou da seguinte forma: Norris, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Verstappen, Gasly, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. A largada da corrida em Abu Dhabi será no domingo (8), às 10h (de Brasília).

Lando Norris durante Classificação para o GP de Abu Dhabi da Fórmuçla 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Confira como foi a classificação da F1 em Abu Dhabi:

Depois de um passeio da McLaren nos treinos livres 2 e 3, a Fórmula 1 retornou ao circuito de Abu Dhabi com a noite já tomando conta do céu do Oriente Médio. Nos termômetros, 26°C de temperatura ambiente, com asfalto em 30°C e umidade relativa do ar em 64%.

Para a Ferrari, era o tudo ou nada, principalmente após a punição de dez posições a Charles Leclerc que já deixava a equipe em situação delicada na briga pelo título de Construtores. O cenário, portanto, não poderia ser outro: colocar ao menos um carro na pole para criar alguma dificuldade para a McLaren.

Só que o domínio de Norris e Piastri dava indícios de que seria preciso um verdadeiro milagre para os italianos. Tanto no TL2 quanto no TL3, a distância entre as equipes girou em torno de 0s5.

Q1: Hamilton fica em 18º em última classificação com Mercedes na F1

Pista liberada para os primeiros 18 minutos da classificação, Verstappen estabeleceu 1min23s516 como marca a ser batida, e logo Sainz tomou o posto por apenas 0s029. Norris e Piastri vinham na sequência muito fortes, só que o #4 perdeu tempo no setor final e fechou em quarto. Piastri conseguiu ficar à frente do companheiro de equipe, mas o duo foi surpreendido pela Haas de Magnussen, em terceiro.

Enquanto isso, já com menos de dez minutos para o fim, Leclerc era somente o sexto — lugar que daria a ele o 16º no grid da corrida, se terminasse assim. Já os Mercedes foram bem mais discretos e fecharam a primeira tentativa de volta rápida em nono e décimo, com Russell à frente de Hamilton.

Primeiros giros completados, Jack Doohan, Lawson, Alexander Albon, Pérez e Franco Colapinto eram os eliminados. 1min24s121 era o tempo de referência, de Guanyu Zhou, mas pilotos como Gasly, em 14º, e até mesmo os carros da Mercedes não poderiam dizer que a posição no meio da tabela era totalmente segura.

Lewis Hamilton durante Classificação do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Colapinto, então, fechou mais um giro e achou o 11º posto. Albon, por sua vez, ficou à frente do argentino e também de Hamilton, subindo para décimo. Tsunoda passou a ter o tempo de 1min24s004 seriamente ameaçado, tanto que correu para evitar a eliminação e achou espaço no top-10.

Só que o minuto final virou, como sempre, um salseiro, e simplesmente Bottas colocou a Sauber em primeiro com 1min23s481. A felicidade durou até Leclerc enfim fazer a volta mais rápida e colocar a SF-24 #16 na ponta.

Com Albon na linha de corte, Hamilton viveu drama completo ao se ver em 19º. Até melhorou um pouco, mas havia um cone de sinalização no meio do caminho, e por 0s009 não conseguiu passar para a sequência da sessão. Albon, Zhou, Colapinto e Doohan foram os outros eliminados.

Q2: Leclerc faz melhor volta, mas tempo é deletado e fica em 14º

Com um pequeno atraso, a segunda parte da classificação começou com Verstappen acelerando forte e marcando 1min22s998. Até então, Russell e Leclerc vinham mais lentos no primeiro setor comparado ao tempo do holandês, só que Norris, rapidamente, pintou o trecho de roxo.

Russell completou a volta em 1min23s805, bem acima da marca de Max, tanto que Hülkenberg pegou o segundo lugar. Norris, em contrapartida, perdeu um pouco de tempo no trecho final e não conseguiu bater a volta de Verstappen por 0s1 cravado, enquanto Sainz ficou em terceiro.

Pouco menos de oito minutos para o fim, Tsunoda colocou a RB à frente da Ferrari #55, de forma simultânea em que Piastri subia para terceiro. Voltas completadas, Alonso, Stroll, Magnussen, Bottas e Gasly eram os momentaneamente eliminados e Leclerc aparecia com a volta de corte, em 1min23s833.

Com quatro minutos para o fim, a saída do pit-lane virou uma loucura. O resultado, claro, foi a correria para que a chance de abrir a última volta não fosse desperdiçada. E com exceção de Verstappen, que ficou nos boxes, todos foram para a pista.

Veio, então, Hülkenberg e arrancou uma voltaça: 1min23s040, 0s042 mais lento que Max. Gasly também achou ótimo giro e colocou a Alpine em terceiro. Sainz era quem aparecia na marca de corte, mas com um excelente setor 3, anotou 1min22s980.

Sainz também mostrou a força até então escondida da Ferrari e ficou em segundo, só que veio a reviravolta: Leclerc teve a volta deletada e caiu para 14º, em lance muito, muito semelhante ao vivido por Pérez no Q1. Ele até questionou se havia sido na curva 1 e recebeu a confirmação do time. Com o resultado, Leclerc só larga à frente dos carros da Williams, também punidos, no GP de Abu Dhabi. Tsunoda, Lawson, Stroll e Magnussen também ficaram pelo meio do caminho.

Q3: McLaren voa e conquista dobradinha

Com uma Ferrari combalida, coube a Sainz tentar lavar a honra dos italianos e manter a equipe de pé. Só que o desafio ficou ainda mais complicado porque Verstappen voou no circuito de Yas Marina. O piloto da Red Bull fez 1min22s945, ignorando totalmente a briga que ainda resta na temporada.

Oscar Piastri, da McLaren, no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Os McLaren, então, colocaram-se em segundo e terceiro com Norris e Piastri, só que o australiano teve a volta deletada. Isso fez Sainz subir para terceiro, com Hülkenberg imediatamente atrás. Mas aí, eis que o diretor de provas resolveu dar mais uma checada e percebeu que o #81 não havia cometido nenhum delito, devolvendo o tempo.

Veio a volta final, e simplesmente Hülkenberg tentou levar a banca ao virar 1min22s886 e pegar a pole provisória. Foi incrível, mas não o suficiente para derrotar o MCL38. Norris, de fato, guardou o melhor para o fim e assegurou a posição de honra com 1min22s595. Piastri fechou a primeira fila, colocando a McLaren na cara do gol na última corrida da temporada 2024.