Seleção masculina de handebol luta, mas cai diante de Portugal no Mundial

Na segunda rodada do Mundial de handebol masculino, a seleção brasileira enfrentou Portugal em Oslo, nesta sexta (17), e sofreu uma derrota por 30 a 26. Apesar de um início promissor, com uma vantagem de quatro gols, o Brasil não conseguiu manter o ritmo e acabou sendo superado no segundo tempo. Apesar da derrota, a equipe ainda tem chance de avançar para a próxima fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ UFC 311: Tsarukyan se machuca e está fora do evento; brasileiro irá lutar no lugar

O jogo foi marcado por uma primeira metade favorável ao Brasil, que exibiu uma sólida performance ofensiva e defensiva, fechando o intervalo com uma vantagem de 15 a 12. Mas na segunda metade, Portugal, com destaque para o atacante Martim Costa, autor de nove gols, e o goleiro Gustavo Capdeville, virou o placar e assegurou a vitória.

As chances do Brasil no Mundial de Handebol masculino

Apesar do resultado adverso, o Brasil ainda tem chances de classificação para a segunda fase do Mundial. A equipe precisa de uma vitória ou um empate no próximo jogo contra os Estados Unidos, que ocorrerá no domingo, às 14h (de Brasília). Os resultados da primeira fase são cruciais para a continuidade no torneio, onde as equipes buscam um lugar nas quartas de final.



O Mundial de handebol masculino reúne 32 equipes, divididas em oito grupos. O Brasil, que está no grupo E, ainda pode liderar sua chave, dependendo dos resultados dos próximos jogos. A melhor participação brasileira no Mundial foi um nono lugar em 2019, e a seleção busca superar esse desempenho nesta edição.



O histórico de confrontos entre Brasil e Portugal em Mundiais mostra que a seleção brasileira ainda busca sua primeira vitória contra os portugueses. Este foi o terceiro encontro entre as equipes na competição, com Portugal conquistando sua segunda vitória.

continua após a publicidade