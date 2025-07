Guarani entra com pedido de anulação de jogo contra o Anápolis no STJD

O Guarani tentará anular a derrota por 2 a 0 para o Anápolis, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube alega ter sido prejudicado após o adversário atuar por alguns momentos com 12 atletas em campo. A solicitação foi enviada pelo advogado João Chiminazzo, que representa a equipe do interior paulista.

continua após a publicidade

➡️Melhores momentos: Palmeiras vence Fluminense pelo Brasileirão em jogo marcado por falhas

Procurado, o Guarani afirmou que um jogador adversário permaneceu em campo após a substituição, participando diretamente de uma ação defensiva que teria evitado um gol do Bugre na partida. O clube enviará imagens que comprovam o erro de direito, e a tendência é que o tribunal formalize uma posição oficial nos próximos dias.

Até o momento, não há prazo definido para a resposta do STJD sobre a reclamação formalizada pelo Guarani. O clube, no entanto, entende estar respaldado por imagens que comprovam o erro da arbitragem e, consequentemente, a interferência no resultado final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Guarani é derrota pelo Anápolis em jogo marcado por polêmicas

Depois de sete jogos sem perder, o Guarani voltou a ser derrotado na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Bugre perdeu por 2 a 0 para o Anápolis, pela 13ª rodada da competição. Kadu e André marcaram os gols do Galo da Comarca, que deixou a lanterna e igualou a pontuação do Itabaiana. Com o resultado, o time de Campinas perdeu a chance de entrar no G8.

A arbitragem de Marcello Ruda Neves gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Guarani. No começo do jogo, o árbitro não expulsou André após entrada dura em Bruno Santos. No lance do pênalti que resultou no primeiro gol do Anápolis, Kadu invadiu a área, mas a penalidade não foi anulada. Ainda no primeiro tempo, André, que já deveria ter sido expulso, marcou o segundo gol da equipe adversária.

continua após a publicidade

O Guarani volta a campo no próximo sábado (26), às 17h (de Brasília), quando recebe o Náutico pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos, o time ocupa a 12ª colocação na tabela, 11 pontos atrás do líder Caxias.