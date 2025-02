Corinthians e Guarani se enfrentam neste domingo (23), às 18:30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Paulista e terá transmissão da Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta), PlayPlus (streaming), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming).

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

O Timão, classificado para as quartas com algumas rodadas de antecedência, deve poupar os titulares visando o jogo de volta da Pré Libertadores contra o Universidad Central de Venezuela, na próxima quarta-feira (26). A equipe tem a melhor campanha do Paulistão até agora e busca pontuar para manter a liderança geral do campeonato. O Alvinegro Paulista vem de um empate amargo contra a UCV pelo placar de 1 a 1.

O Guarani, por sua vez, necessita vencer para tentar a classificação para a fase do mata-mata. Atualmente em terceiro no grupo B, o Bugre tem 12 pontos conquistados, dois a menos que o Red Bull Bragantino, atual segundo colocado. Para avançar à próxima fase, o time de Campinas terá de vencer na Neo Química Arena e torcer para um resultado negativo de Santos e Bragantino. A equipe não vence a cinco jogos pelo Campeonato Paulista e chega para a partida após empatar contra o Velo Clube dentro de casa.

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Guarani

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GUARANI

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

📺 Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta), PlayPlus (streaming), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz): Donelli; Léo Maná, Torres, Cacá e Bidu; Charles, Alex Santana e Ryan; Coronado; Romero e Talles Magno.

GUARANI (Técnico: Mauricio de Souza): Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael, Lucão e Emerson; Nathan Camargo, Mello e Anderson Leite; Rafael Bilú, João Marcelo e Deni Júnior.