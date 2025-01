O zagueiro Viery tem ganhado espaço no elenco profissional do clube após se destacar como um dos principais nomes da base do Grêmio nas últimas temporadas e, principalmente, devido às ótimas atuações na Copinha.

continua após a publicidade

▶️Lateral tem lesão confirmada e desfalca o Grêmio pelas próximas semanas

No torneio juvenil, a equipe foi derrotada pelo Corinthians na semifinal. Até chegar à fase, o Grêmio derrotou Palmeiras e RB Bragantino no mata-mata.

Durante a Copinha, inclusive, Viery foi chamado para integrar o elenco profissional gremista na pré-temporada. A oportunidade de fazer sua estreia foi contra o Caxias, quando o zagueiro entrou na segunda etapa. Ele foi bastante elogiado internamente.

continua após a publicidade

- Hoje é uma data que ficará marcada para sempre na minha memória, o dia em que fiz a minha estreia pelo profissional do Grêmio. Hoje, passa um filme na minha cabeça… - celebrou Viery pelo Instagram.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com característica de liderança, canhoto, com boa capacidade na bola aérea e qualidade nos passes longos, o zagueiro Viery volta a campo junto ao Grêmio na próxima quarta-feira (29), às 22 horas, em confronto contra o Monsoon FC, em partida válida pelo Gauchão 2025.

continua após a publicidade

Onde assistir Monsoon x Grêmio

Monsoon e Grêmio e enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada do Gauchão. A bola às 22h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), com transmissão do Premiere. Os mandantes têm três pontos e ocupam o terceiro lugar do grupo C, enquanto o Imortal lidera o grupo A com quatro pontos.

Tabela do Campeonato Gaúcho

Com quatro pontos somados, sendo uma vitória e um empate, o Grêmio lidera o Grupo A da tabela do Gauchão. No Grupo B, o Inter é o líder. No Grupo C, São Luiz é o primeiro colocado. Todos com a mesma pontuação.