O Grêmio conquistou sua primeira vitória na temporada na noite de domingo (26), quando goleou o Caxias, por 4 a 0, na Arena. Titular incontestável do Tricolor, João Pedro destacou não só o resultado, mas também o trabalho da equipe.

João Pedro permaneceu no time mesmo com a chegada de Gustavo Quinteros. Nas duas primeiras partidas da temporada, foi titular e ajudou o Tricolor a conquistar a vitória em cima do Caxias, pelo Gauchão.

- Fizemos um grande jogo. Conseguimos impor nosso ritmo e construímos várias chances para marcar gols. Isso é fruto do nosso trabalho no dia a dia, temos treinado bastante para conquistar os resultados que buscamos. Ainda tem muita coisa pela frente, então precisamos seguir nessa pegada para as próximas partidas da competição. - comentou.

O Grêmio, até o momento, está invicto no Campeonato Gaúcho. Em dois jogos, empatou em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, na estreia, e venceu o Caxias por 4 a 0, na segunda rodada. O resultado foi destacado pelo lateral, assim como a atuação da equipe.

- Conquistar uma vitória em casa é sempre especial, ainda mais fazendo uma boa atuação. É importante somar os três pontos e dar essa alegria à torcida, que sempre nos apoia. Essa também foi nossa primeira vitória na competição, o que aumenta nossa motivação para seguir evoluindo. Vamos continuar trabalhando forte para dar sequência a esse bom momento. - disse João Pedro.

Grêmio encara o estreante do campeonato

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando encara o Monsoon, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os times se enfrentam pela primeira vez na história da competição, a partir das 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A partida pode marcar a estreia de Gustavo Cuellar com a camisa do Grêmio. Entretanto, Quinteros pode abrir mão de alguns titulares para a partida, ainda mais após a goleada. Com isso, o primeiro jogo do colombiano pode acontecer no sábado (1º), contra o São Luiz, na Arena.