Tiago Volpi desembarcou em Porto Alegre na noite de domingo (26) para assinar contrato com o Grêmio. O goleiro, que estava no Toluca, do México, chega para realizar exames clínicos e físicos. O anúncio oficial deve acontecer em breve.

continua após a publicidade

➡️Cuellar tem nome registrado no BID e pode estrear pelo Grêmio

Tiago Volpi será anunciado como novo reforço do Grêmio (Foto: Rob Maya)

Volpi chega para ser a reposição de Agustín Marchesín. O goleiro titular do Grêmio da última temporada deixou o Tricolor para ser novo reforço do Boca Juniors, da Argentina. Atualmente, Gabriel Grando tem sido o escolhido por Quinteros e brigará pela posição. Adriel, que retornou do Bahia, se recupera de lesão e também buscará espaço no time. O reserva tem sido Thiago Beltrame, jovem da base Tricolor.

Tiago Volpi assinará contrato com o Grêmio até o final de 2026. Ele chega após rescindir contrato com o Toluca, do México. Aos 34 anos, o goleiro também conta com passagens por Fluminense, São José, Figueirense, Luverdense, Querétaro-MEX e São Paulo.

continua após a publicidade

O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Para ficar à disposição de Quinteros, o goleiro precisa ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A condição física não é uma preocupação, visto que estava atuando pelo Toluca.

Grêmio corre em busca de novos reforços

Até o momento, o Grêmio anunciou apenas dois reforços de forma oficial: o lateral-direito João Lucas e o volante Gustavo Cuellar. Tiago Volpi chega para ser o terceiro anunciado, mas a direção gremista quer mais.

continua após a publicidade

O Tricolor ainda busca um lateral-esquerdo. Desde a saída de Reinaldo, que foi o titular na última temporada, Quinteros tem utilizado Mayk e, para reserva, Pedro Gabriel, um jovem da base do Grêmio. A zaga também é um ponto de atenção da direção já que Geromel se aposentou e Kannemann está lesionado.