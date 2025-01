Cuellar tem nome registrado no BID e pode estrear pelo Grêmio

O Grêmio pode ter uma novidade para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Gustavo Cuellar teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (27) e, com isso, fica à disposição de Quinteros.

Cuellar ainda não foi relacionado para partidas do Grêmio desde que foi anunciado como novo reforço. Questões burocráticas o impediam de ficar à disposição do técnico gremista, mas, com o nome publicado no BID, o volante pode ser novidade para enfrentar o Monsoon, na quarta-feira (29).

ESTÁ NO BID!



Cuéllar liberado para estrear pelo Grêmio. Resta saber se será nesta quarta-feira, contra o Monsoon, ou no sábado, contra o São Luiz! pic.twitter.com/Kg5fYJjnrB — Rádio Imortal 🇪🇪 (@rdimortal) January 27, 2025

O colombiano já está integrado ao grupo do Grêmio e tem condições físicas para estar em campo. Antes de viajar para o Brasil, Cuellar estava jogando pelo Al-Shabab, na Arábia Saudita. Quinteros falou sobre o jogador em entrevista coletiva.

- Cuéllar está bem, mas não estava habilitado para a partida. É um jogador posicional, que joga bem, distribui bem a bola, tem boas condições para jogar como volante. Estamos bem com os volantes. Villasanti encontrou um lugar importante por trás dos atacantes. Vamos sair provando e buscando a melhor posição para cada jogador. - disse Quinteros após a vitória contra o Caxias.

Cuellar já treina com o grupo do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio encara o estreante do campeonato

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando encara o Monsoon, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os times se enfrentam pela primeira vez na história da competição, a partir das 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A partida pode marcar a estreia de Gustavo Cuellar com a camisa do Grêmio. Entretanto, Quinteros pode abrir mão de alguns titulares para a partida, ainda mais após a goleada. Com isso, o primeiro jogo do colombiano pode acontecer no sábado (1º), contra o São Luiz, na Arena.