Villasanti tem lesão confirmada e vira desfalque no Grêmio

O Grêmio confirmou, na tarde desta sexta-feira (2), que Villasanti será desfalque nos próximos jogos. O volante paraguaio sofreu lesão traumática do músculo vasto intermédio grau 2 da coxa esquerda. Ele já iniciou o tratamento, mas não teve o prazo de recuperação divulgado pelo clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Villasanti acusou dores na região após o empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), no Barradão, em Salvador-BA, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o volante já desfalcou o Grêmio na derrota por 3 a 2 para o CSA, na última quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Cuéllar foi o substituto de Villasanti contra o CSA, atuando ao lado de Dodi na abertura do meio-campo gremista. A tendência é que essa dupla seja mantida para o jogo diante do Santos, neste domingo (4), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Cuéllar foi o substituto de Villasanti contra o CSA. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Um entra, mas dois saem do departamento médico do Grêmio

Se perde Villasanti, ao menos o técnico Mano Menezes deve contar com dois retornos para enfrentar o Peixe. A tendência é que os atacantes Pavón e Arezo, que ficaram de fora das últimas partidas por conta de desconforto muscular, voltem a ficar à disposição.

O confronto entre Grêmio e Santos é direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho está na 18ª colocação, com cinco pontos. O Peixe vem logo atrás — é o 19º, com quatro.