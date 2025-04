5 ou 8? Villasanti revela posição preferencial no Grêmio

Um dos principais destaques do Grêmio nas últimas três temporadas, Villasanti não teve um grande início de 2025. Um dos motivos pode ser tático. Antes primeiro volante, o paraguaio passou a atuar mais como segundo homem de meio-campo a partir das chegadas de Cuéllar e Camilo.

Em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), pela segunda rodada de grupos da Copa Sul-Americana, Villasanti foi questionado sobre seu posicionamento. E revelou preferência.

— Depende do jogo e do adversário. Já joguei bastante nas duas funções, mas talvez eu me sinta melhor na primeira — afirmou.

Como primeiro volante, Villasanti foi destaque na vitória do Grêmio sobre o Atlético Grau-PER

Com a entrada de Cristaldo no lugar de Camilo, Villasanti atuou como primeiro volante, ao lado de Edenílson, na vitória sobre o Atlético Grau-PER. Seu desempenho, ao menos em números, foi positivo. O paraguaio deu assistência para o golaço de Cristian Olivera, acertou cinco de sete passes longos, roubou cinco bolas e ganhou sete de 11 duelos no chão.

Resta saber qual será a escolha de Gustavo Quinteros para a sequência da temporada. Para a partida contra o Flamengo, no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador deve contar, além de Camilo, com o retorno de Cuéllar, recuperado de lesão muscular.