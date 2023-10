- Com certeza a gente está satisfeito com o desempenho do Renato, é um excelente desempenho do Grêmio. O clube vem de uma Série B e conquistou títulos já nesta temporada. Chegou até a semifinal da Copa do Brasil e está disputando o G-4 do Brasileiro. Então, está no seu papel de clube grande, de estar disputando as principais competições. Estamos muito satisfeitos. Temos uma ótima relação com o Renato, é um grande treinador e nós queremos a permanência dele. É o mesmo caso do Geromel. E no caso do Renato, assim como o Geromel, são dois profissionais que têm uma longa relação com o Grêmio e a gente trata isso muito mais como uma conversa de amigos, do que uma conversa profissional e estamos bem tranquilos quanto a isso (renovação) também - terminou o vice-presidente.