Para o Gre-Nal do próximo fim de semana, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, às 16:00 (Brasília), o Grêmio conta com a liberação de Renato Portaluppi e Reinaldo. Ambos seriam julgados no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (5) e poderiam ficar de fora do clássico, mas o clube conseguiu que o julgamento do recurso fosse feito apenas na próxima pauta do Pleno do tribunal.