imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 16/08/2025

Tricolor Gaúcho encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG

Carlos Vinícius e Kannemann disputam bola em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Carlos Vinícius e Kannemann disputam bola em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 16/08/2025
04:00
O Grêmio encerra, neste sábado (16), a preparação para enfrentar o Atlético-MG. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Agenda

O Grêmio treina, às 10h deste sábado (16), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Após essa última atividade, os jogadores almoçam e viajam, às 13h30min, para Belo Horizonte-MG.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, o meia Monsalve e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery já treinam com bola.

Mercado da bola

O Grêmio acertou a contratação de Marcos Rocha. O lateral direito de 36 anos rescindiu o contrato com Palmeiras, que estava perto do final, para assinar com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2026.

Marcos Rocha em partida do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Marcos Rocha em partida do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima terça-feira (19), às 15h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju, em Curitiba-PR. O Imortal está na quarta colocação, com 25 pontos em 14 jogos.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas entram em campo pelo Campeonato Gaúcho neste sábado (16). Às 15h, as Mosqueteiras enfrentam o Flamengo de Tenente Portela, fora de casa, pela terceira rodada do estadual. O Grêmio está na vice-liderança, com quatro pontos em dois jogos.

Mosqueteiras vêm de empate 1 a 1 com o Juventude pelo Gauchão Feminino. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Próximos jogos do Grêmio

  • 17/08 - 16h - Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 31/08 - 16h - Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro

