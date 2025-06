Pela primeira vez desde seu retorno ao Grêmio, no final de abril, o técnico Mano Menezes poderá repetir a escalação. A tendência é que o Tricolor Gaúcho inicie o confronto com o Corinthians, nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 11 jogadores que começaram na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último dia 1º, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

Tudo depende da condição física de Villasanti. O volante atuou por cerca de 60 minutos na derrota do Paraguai, por 1 a 0, para o Brasil, na última terça-feira (10), na NeoQuímica Arena, em São Paulo-SP, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele retornou quarta-feira (11) para Porto Alegre-RS, mas não chegou a treinar com o restante do elenco. Caso não atue, o paraguaio deve ser substituído por Ronald.

Villasanti (com a flâmula) esteve em campo na derrota do Paraguai para o Brasil. (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)

Cristian Olivera viveu situação parecida. Entretanto, o ponta não atuou na vitória por 2 a 0 do Uruguai sobre a Venezuela, na última terça-feira (10), no Centenário, em Montevidéu. Com isso, deve iniciar normalmente diante do Corinthians.

Repetição passa pela vitória e boa atuação contra o Juventude

A escalação do Grêmio que iniciou na vitória sobre o Juventude, e pode ser repetida contra o Corinthians, tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. A continuidade passa não só pelo triunfo, mas principalmente pela boa atuação que o Tricolor Gaúcho teve em Caxias do Sul - a melhor, até aqui, sob o comando de Mano.