Torcida do Grêmio relata desrespeito de rivais sobre enchentes no Sul

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 09/11/2024 - 07:45 • São Paulo (SP) • Atualizada em 09/11/2024 - 12:11

A torcida do Grêmio presente ao Allianz Parque na noite desta sexta-feira, 8, reclamou das torcidas dos times do Brasileirão. Segundo eles, torcedores rivais estão desrespeitando as tragédias no Sul, simulando movimentos de ‘afogamento’ e ‘natação’, em alusão às enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano.

— Estamos indo aos estádios aí, e o pessoal não está respeitando, o pessoal finge que está nadando. As torcidas aliadas respeitam, mas as outras, não. Fiquei um mês de barco rodando a Arena vendo a situação das pessoas — afirmou ao Lance! Cristiano Rodrigues, técnico em segurança eletrônica e presidente da torcida organizada Rasta do Grêmio.

Torcida do Grêmio no Allianz Parque (Foto: Thiago Braga/Lance!)

— Está rolando em todos os jogos, mesmo com times em que a torcida é nossa aliada. São fatos isolados, não é a torcida inteira que faz — relata Alberto Soares, diretor de patrimônio da Torcida Jovem do Grêmio.

As chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul afetaram diretamente a logística de Inter e Grêmio. Ambos os times passaram a mandar seus jogos nos estados vizinhos, como Paraná e Florianópolis.

Preconceito vem de longe

Durante a partida entre Corinthians e Grêmio, no dia 31 de julho pela Copa do Brasil, torcedores corintianos provocaram a torcida gremista simulando movimentos de natação e dizendo frases como "vai chover". A ação fazia referência à enchente de maio que afetou gravemente o Rio Grande do Sul.

Na ocasião, o Corinthians foi denunciado com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune “atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes” relacionados a preconceito em razão de origem étnica. Em sua defesa, o clube argumentou que não houve discriminação étnica específica para se enquadrar nesse artigo.

O Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Dantas, afirmou em sua sustentação que a enchente gerou uma "grande comoção" entre os gaúchos, unindo a sociedade local em torno de um sentimento de perda e dor, o que, segundo ele, configura um grupo étnico na ocasião.

— Assim como os nordestinos são um grupo étnico, naquele contexto existia o grupo étnico dos gaúchos em relação às enchentes — defendeu Dantas.

O STJD decidiu multar o Corinthians em R$ 50 mil devido a essas provocações.