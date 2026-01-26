Técnico do Grêmio pede desculpas por frase com teor preconceituoso
Luís Castra falou duas vezes que a derrota no Gre-Nal 449 "foi um dia negro"
Após repercussão rápida nas redes sociais e nos meios de comunicação, o técnico do Grêmio, Luís Castro, publicou um pedido de desculpas por uma frase com teor preconceituoso. Na madrugada desta segunda-feira (26), horas após a derrota por 4 a 2 no Gre-Nal 449, válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, em postagem no seu Instagram oficial, o português disse vir a público "pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico".
Com o resultado no derby, o Tricolor pode perder a liderança no Grupo 2. O time de Castro tem nove pontos, e ainda enfrenta o Juventude na última rodada. A equipe de Caxias do Sul está dois pontos atrás.
Frase com teor preconceituoso
No decorrer da entrevista coletiva, na noite de domingo (25), ainda no estádio Beira-Rio, o treinador tricolor disse só haver uma forma de seguir em frente após a derrota, que é trabalhar. Em seguida, falou:
– Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou.
A declaração repercutiu rapidamente. Primeiro nas transmissões de rádio. Depois nas redes sociais e demais veículos de comunicação. Procurada, a assessoria de imprensa do Grêmio ficou de dar uma resposta ainda na noite de domingo. Pouco antes da 1h (de Brasília) divulgou a nota assinada por Castro e postada no story de seu Instagram.
"Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão", escreveu.
