Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota no Gre-Nal

Em jogo eletrizante, o Grêmio perdeu para o Internacional por 4 a 2 no Gre-Nal 449 na noite deste domingo (25). Após a partida no Beira-Rio, muitos torcedores do Tricolor se indignaram e mandaram um recado para o técnico Luís Castro nas redes sociais.

Com o resultado, o Inter foi a 12 pontos no Grupo 1, com quatro vitórias e uma derrota, 12 gols a favor e cinco contra – a melhor campanha da fase. Já o Grêmio, lidera o 2 com 10 pontos, três vitorias e duas derrotas, 13 gol a favor e quatro contra.

Nas redes sociais, a derrota no Gre-Nal revoltou muitos torcedores do Grêmio. Os tricolores demonstraram muita insatisfação com algumas decisões do técnico Luis Castro. Veja os comentários abaixo:

Luís Castro, técnico do Grêmio no Gre-Nal 449 (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)

Veja os comentários sobre o treinador

Como foi a derrota do Grêmio no Gre-Nal

O Gre-Nal 449, que terminou mal para o Grêmio, começou quente, com os dois times mostrando suas armas. Tanto que, logo aos 4, o Grêmio abriu placar. Tetê foi ao fundo e cruzou. Carlos Vinícius subiu pressionado por Mercado e a redonda sobrou para Amuzu cara a cara com Rochet. O belga chutou seco! Gol do Grêmio. 0 a 1. O fantasma de 2025 – a sina de tomar gol antes dos 10 de jogo – assustava o Colorado.

O Alvirrubro, porém, não sentiu. E, aos 9, veio o alívio. Em cobrança de escanteio, Alan Patrick cobrou com perfeição na cabeça de Rafael Borré. O colombiano mandou para o gol. Wagner Leonardo tentou tirar, mas chutou a bola no pé de Marcos Rocha. A bola acabou morrendo nas redes de Weverton. Gol do Inter! 1 a 1. Problemas para o Grêmio no Gre-Nal.

Aos 21 do segundo tempo, o Grêmio desempatou o Gre-Nal. Em jogada confusa na área, Victor Gabriel e Rochet se batem e a bola sobrou para Edenílson, que não tinha nada a ver com a história. O camisa 8 mandou para as redes alvirrubras. Gol do Grêmio! 1 a 2. Sete minutos depois, outra vez o Inter respondeu. Carbonero foi lançado em velocidade e cruzou na medida para seu compatriota. Borré cabeceou certeiro. Gols do Inter! 2 a 2.

Mal recomeçou o jogo e o Colorado recuperou a bola. Final trágico para o Grêmio no Gre-Nal. Alan Patrick lançou o 19 entre a zaga. Borré entrou e bateu rasteiro no lado direito de Weverton. Gol do Inter! 3 a 2. E aos 37, o Inter confirmou a vitória. Em ataque pela direita, a bola chegou a Bernabei que tocou para Carbonero na área. O 7 não teve ângulo para chutar e devolveu. O argentino bateu rasteiro e ampliou. Gol do Inter! 4 a 2.

