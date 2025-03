Sul-Americana 2025: os possíveis adversários do Grêmio

Passada a perda do octacampeonato no Gauchão, o Grêmio já está e olho na Copa Sul-Americana para conhecer os possíveis adversários. Nesta segunda-feira (17), às 20h, a Conmebol realiza, na sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da principal competição continental. Com todos os 32 times definidos, o Tricolor sabe que não pegará nenhum dos seis brasileiros: Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Vasco e Vitória.

De onde são os possíveis rivais

Pelas regras da Conmebol, os times de um mesmo país não estarão num mesmo grupo. Assim, lembrando que cada chave tem quatro clubes, os possíveis adversários do Grêmio têm chances de ser de três dessas nove nacionalidades:

- argentina: Godoy Cruz, Huracán ou Unión;

- boliviana: Deportivo San José ou Nacional Potosí;

- chilena: Deportes Iquique, Palestino ou Unión Española;

- equatoriana: Mushuc Runa ou Universidad Católica;

- paraguaia: Guaraní ou Sportivo Luqueño;

- peruana: Atlético Grau, Cienciano ou Melgar;

- uruguaia: Boston River, Cerro Largo ou Racing;

- venezuelana: Caracas ou Puerto Cabello;

- colombiana: Once Caldas.

Confira o calendário A fase de grupos da Sul-Americana vai de 2 de abril a 28 de maio, com o sorteio do mata-mata acontecendo em 4 de junho. Os playoffs, entre os vices de cada grupo da Sul-Americana e os oito terceiros colocados da fase de chaves da Libertadores ocorrem, em 16 e 23 de julho; as oitavas, em 13 e 20 de agosto; as quartas, em 17 e 24 de setembro; as semifinais, em 22 e 29 de outubro; e a final, ainda sem local definido, em 22 de novembro.

