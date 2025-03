Quinteros aponta vilões para o Grêmio na final: ‘Enner Valencia e árbitro’

Apesar da perda do título gaúcho para o Internacional, que impediu o octacampeonato do Grêmio, o técnico Gustavo Quinteros não viu muita superioridade do rival em relação à sua equipe. No 1 a 1 deste domingo, no Beira-Rio, e no 2 a 0 para os colorados, no primeiro jogo da final, derrota por 2 a 0 na Arena, que foi sucedida por empate em 1 a 1 no jogo de volta da final, neste domingo (16), no Beira-Rio.

– Lamentavelmente, 15 minutos em que cometemos erros na Arena nos fez perder a final. Só foram 15 minutos em que cometemos erros e o rival aproveitou, converteu. Depois disso, não teve diferença. Creio que a diferença foi a favor do Grêmio – opinou.

No jogo da Arena do Grêmio, o Inter marcou seus dois gols de forma consecutiva. Após Carbonero abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, Alan Patrick ampliou aos 26.

Grêmio lamenta erros

No empate no jogo da volta, no Beira-Rio, Quinteros entendeu que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. O que, segundo o treinador, foi algo constante no Campeonato Gaúcho de 2025.

– O gol que o Inter fez foi um golaço do Enner Valencia. Creio que 50% do Enner Valencia e 50% um erro terrível do árbitro. Estávamos vendo, e Wagner rouba a bola muito bem. Em nenhum momento faz falta. São coisas que nos tem acontecido. Nos expulsam jogadores. Tivemos, contra o Juventude, na Arena, uma arbitragem fatal. Hoje a arbitragem foi ruim para o Grêmio. Sentimos que nos custou caro – lamentou.

Como forma de defender seu trabalho, que tem sido muito contestado, Quinteros ainda lembrou que, na temporada passada, o Grêmio perdeu os três clássicos disputados. Em 2025, até aqui, são dois empates e uma derrota.

Tempo para Quinteros trabalhar o Grêmio

Após ficar com o vice, o Grêmio terá duas semanas de descanso durante a pausa para a Data-Fifa de março. A equipe só vai voltar a campo no final do mês, quando vai receber o Atlético-MG, na Arena, no sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília).