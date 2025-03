Com o empate em 1 a 1 no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, que deu o título ao Internacional, no último domingo (16), no Beira-Rio, o Grêmio chegou ao sétimo clássico sem vitória. O último triunfo gremista foi há quase dois anos.

Desde o 3 a 1 para o Grêmio, com direito a golaço de Luis Suárez, em maio de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, foram cinco vitórias coloradas e dois empates. Em 2024, por exemplo, o Inter venceu os três Gre-Nais disputados.

- Internacional 3 x 2 Grêmio - 08/10/2023 - Campeonato Brasileiro

- Internacional 3 x 2 Grêmio - 25/02/2024 - Campeonato Gaúcho

- Grêmio 0 x 1 Internacional - 22/06/2024 - Campeonato Brasileiro

- Internacional 1 x 0 Grêmio - 19/10/2024 - Campeonato Brasileiro

- Grêmio 1 x 1 Internacional - 08/02/2025 - Campeonato Gaúcho

- Grêmio 0 x 2 Internacional - 08/03/2025 - Campeonato Gaúcho

- Internacional 1 x 1 Grêmio - 16/03/2025 - Campeonato Gaúcho

Quinteros destaca evolução do Grêmio, mesmo sem vencer

Esse retrospecto foi lembrado por Gustavo Quinteros após a perda do título gaúcho na casa colorada. Mas o treinador gremista o citou apenas para defender que sua equipe está evoluindo.

– O Grêmio, em toda temporada anterior, perdeu Gre-Nais. Agora jogamos três, perdemos só um, empatamos dois. E este jogo foi mais favorável ao Grêmio do que ao Inter. Vamos crescendo como equipe. Não podemos esquecer que os jogadores chegaram quando estávamos competindo, sem tempo de trabalho – justificou.

Pressionado não só pelo vice-campeonato estadual – que quebrou a hegemonia de sete anos do Grêmio – mas também pelas dificuldades para passar por São Raimundo/RR e Athletic/MG na Copa do Brasil, Quinteros terá duas semanas para ajeitar o time gremista. Por conta da Data Fifa, o próximo compromisso tricolor é apenas no dia 29, contra o Atlético/MG, na estreia no Campeonato Brasileiro.

