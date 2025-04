Após o empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, na noite do último sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco gremista se reapresentou na manhã desta segunda-feira (21), no CT Luiz Carvalho. O treinamento iniciou a preparação para enfrentar o Godoy Cruz-ARG, na próxima quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Enquanto a direção gremista acerta os últimos detalhes para anunciar o novo treinador, que substituirá Gustavo Quinteros, a atividade foi comandada, novamente, por James Freitas, auxiliar-técnico permanente do clube. O profissional recebeu muitos elogios após treinar, interinamente, o Tricolor Gaúcho no Gre-Nal.

Os jogadores que iniciaram o clássico do último sábado (19) realizaram exercícios na academia do CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira (21), seguidos de corridas ao redor do gramado. Os demais atletas foram para o campo trabalhar com bola. Em um primeiro momento, fizeram atividades de força com equipamentos de peso, mobilidade e saltos, sob orientação do preparador físico Rogério Dias. Posteriormente, o trabalho com bola contou com duelos com vantagem numérica para quem atacava.

Wagner Leonardo e Amuzu foram ausências no treinamento

O zagueiro Wagner Leonardo, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do Gre-Nal, e o ponta Amuzu, que sequer foi relacionado para o clássico, não participaram do treinamento. Ambos estão entregues à fisioterapia para se recuperarem das lesões musculares.