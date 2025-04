O que falta para o Grêmio anunciar o novo treinador?

Cinco dias já se passaram desde que Gustavo Quinteros foi demitido, após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ainda não anunciou seu novo treinador. A expectativa é de que isso aconteça logo, ainda mais diante do calendário apertado de jogos que o Tricolor Gaúcho enfrenta.

— Estamos negociando. A gente quer anunciar o mais rápido possível, porque a gente sabe da necessidade de começar os treinos. Quanto antes, melhor. Mas tem certas coisas que não dependem só da gente, dependem do outro lado também — disse o presidente Alberto Guerra após o empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), em que o Grêmio foi comandado de forma interina pelo auxiliar-técnico permanente James Freitas.

Principal empecilho na negociação é financeiro

Uma dificuldade enfrentada por Guerra na negociação com o novo treinador é o tempo de contrato que está disposto a oferecer, já que sua gestão encerra no final deste ano. O principal empecilho, entretanto, é financeiro, como revelou o próprio presidente.

— Enquanto não fechar o negócio, tudo pode acontecer. Parte financeira é extremamente importante para nós, para o clube, para mim pessoalmente — afirmou.

Embora os dirigentes não confirmem publicamente, o nome mais cotado para assumir o comando do Grêmio é Mano Menezes, que está livre no mercado desde que foi demitido do Fluminense, no último dia 30 de março. Esta seria a segunda passagem do experiente treinador pelo Tricolor Gaúcho — ele comandou o Imortal de 2005 a 2007.

