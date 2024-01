TENTATIVAS FRUSTRADAS

A chegada de alguns centroavantes ao Grêmio foi especulada durante a janela. O atacante mexicano Rogelio Funes Mori, antes do Monterrey, foi procurado pelo Tricolor, mas acertou a ida para o Pumas, do México. O argentino Juan Dinenno também esteve no radar do clube, porém fechou com o Cruzeiro. A diretoria gremista ainda revelou que apresentou um projeto para o camaronês Vincent Aboubakar, que atua no Besikitas, da Turquia. No entanto, o estafe do atacante afirmou que o atleta tem o desejo de continuar na Europa.