Referência técnica do Peixe, Soteldo tem um salário muito alto para a equipe que jogará a Série B em 2024. Ele foi comprado nesta temporada por R$19,2 milhões do Tigres, do México, e tem contrato até 30 de junho de 2027. O clube da Vila Belmiro ainda deve três parcelas do negócio. O baixinho disputou 32 jogos e fez apenas um gol pelo Santos em 2023.