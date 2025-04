Um lance polêmico marcou a vitória, por 2 a 0, do Flamengo sobre o Grêmio, no final da tarde de domingo (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o Rubro-Negro Carioca já vencia por 1 a 0, uma bola afastada por Wesley acertou o braço direito de Gerson, dentro da área. O árbitro Ramon Abatti Abel nada assinalou, e tampouco foi chamado pelo VAR, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, para revisar.

Especialistas em arbitragem, como PC Oliveira, do grupo Globo, entendem que a decisão foi acertada. Isso porque a bola desvia no corpo de Gerson antes de acertar seu braço. Ainda assim, o Grêmio reclamou bastante. Tanto os jogadores, dentro de campo, quanto a comissão técnica e a diretoria gremista, fora dele.

'Fosse ao contrário, a decisão poderia ser diferente', dispara dirigente do Grêmio

Em entrevista coletiva após o jogo, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rosatto, opinou sobre o lance. Ele foi questionado sobre a possibilidade do Tricolor Gaúcho enviar uma representação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

— Isso fica a cargo do jurídico do clube. Eu, pessoalmente, acho que foi pênalti. Especialistas dizem que não. Mas, fosse o contrário, tenho certeza que a decisão poderia ser diferente. O que a gente quer é que se acontecer algo similar para o Grêmio, seja adotado o mesmo critério — destacou Rossato.

Alexandre Rosatto, vice-presidente de futebol do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O lance polêmico, entretanto, não ofuscou mais uma má atuação do Grêmio, que sofreu a segunda derrota em três jogos no Campeonato Brasileiro, e ocupa a 13ª colocação, com três pontos. O técnico Gustavo Quinteros sofre forte pressão externa, mas segue respaldado pela diretoria.