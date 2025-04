Jornalista vai à loucura com possível pênalti em Grêmio x Flamengo: ‘Inacreditável’

Um lance polêmico chamou atenção no primeiro tempo de Grêmio x Flamengo, neste domingo (13), no Brasileirão. Minutos após o Rubro-Negro abrir o placar, o Tricolor reclamou de um possível pênalti em um toque da bola no braço de Gerson dentro da área. O jornalista Chico Garcia, da Band, criticou a situação.

- Inacreditável não marcarem esse pênalti na Arena! Inacreditável - escreveu Chico Garcia nas redes sociais.

O lance causou revolta nos jogadores, comissão técnica e torcedores do Grêmio em Porto Alegre. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade. Comentarista de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira afirmou que o toque no corpo de Gerson antes do toque corrobora a decisão da não marcação da penalidade.