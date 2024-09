Botafogo e Grêmio será disputado no Estádio Mané Garrincha, pelo Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 18:50 • Porto Alegre (RS)

Nem no Rio de Janeiro, nem em Porto Alegre. Botafogo e Grêmio entram em campo na noite de sábado (28), em Brasília. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, os times se enfrentam no Mané Garrincha.

Isso ocorre devido a um acordo feito pelos Clubes, ainda em junho. Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio, o Grêmio foi obrigado a mandar o seu jogo fora da Arena. No primeiro turno, os times se enfrentaram no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Desde então, foi definido que o jogo de volta também ocorreria em um campo neutro.

Logo, o jogo do returno, marcado para sábado, ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília. O Botafogo mobiliza a sua torcida para garantir mais três pontos e manter a liderança da competição. Alguns setores destinados para a torcida do Fogão já estão com os ingressos praticamente esgotados.

Botafogo e Grêmio entram em campo, no Mané Garrincha, a partir das 21h30, de sábado. Enquanto o Fogão quer manter a liderança da competição, o Tricolor quer voltar com três pontos na mala para se afastar da temida zona de rebaixamento.