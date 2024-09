Web enaltece novo convocado e elogia Dorival: ‘Finalmente aprendeu’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro

A lista de convocados da Seleção Brasileira foi divulgada nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. De surpresa na lista, Dorival Júnior, treinador da equipe, anunciou a escolha de Vanderson, lateral-esquerdo do Mônaco. O nome agradou internautas na web que pedem inclusive pela titularidade do jogador.

Confira a repercussão da convocação de Vanderson na web;

Compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa

A Seleção de Dorival tem compromissos marcados contra o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago e contra o Peru, no dia 15 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.