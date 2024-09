Santos arrecada R$209 milhões em vendas na temporada

Santos arrecada mais que o esperado com vendas de jogadores (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 06:30 • Santos

O Santos arrecadou cerca de R$209 milhões com vendas de jogadores em 2024. A princípio a meta do clube era de R$134 milhões, ou seja, o valor superou 56% o calculado pelo Peixe para a temporada. As principais negociações foram do jovem atacante, Marcos Leonardo, Weslley Patati e Jean Lucas.

Venda de Patati para o Macabi Tel Aviv (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A última venda realizada foi do atacante, Weslley Patati, para o Macabi Tel Aviv, de Israel, por aproximadamente R$ 8,1 milhões e 60% dos direitos do menino da vila. Outra venda que ajudou o Santos foi a de Marcos Leonardo, uma promessa da base que foi negociada no início do ano para o Benfica, de Portugal, pelo valor de R$96 milhões.

A venda do ex-jogador do Santos, Ângelo para o Al- Nassar pode gerar um extra de quase R$ 40 milhões. As variações dependem do preço de câmbio, pagamentos de impostos, pagamentos de comissões a empresários e repasses a terceiros, que alteram o valor total recebido a equipe alvinegra.

O clube contratou o uruguaio Inacio Laquintana, Yusupha Nije, Billy Arce, Wendel Silva, Luan Peres e o goleiro Renan na janela de transferência que se encerrou esta segunda-feira (2).

As vendas do Santos em 2024:

Marcos Leonardo ao Benfica por 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na cotação da época);

ao Benfica por 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na cotação da época); Jean Lucas ao Bahia por 4,5 milhões de euros (R$ 24,2 milhões na cotação da época) acrescidos de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) por metas alcançadas ;

ao Bahia por 4,5 milhões de euros (R$ 24,2 milhões na cotação da época) acrescidos de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) por metas alcançadas ; Dodi ao Grêmio por US$ 1 milhão (R$ 4,92 milhões na cotação da época);

ao Grêmio por US$ 1 milhão (R$ 4,92 milhões na cotação da época); Gabriel Pirani ao DC United por US$ 1,3 milhão (R$ 6,3 milhões na cotação da época);

ao DC United por US$ 1,3 milhão (R$ 6,3 milhões na cotação da época); John ao Botafogo por US$ 1,5 milhão (R$ 7 milhões na cotação da época);

ao Botafogo por US$ 1,5 milhão (R$ 7 milhões na cotação da época); Lucas Pires ao Burnley por 2,5 milhões de euros (R$ 15,2 milhões na cotação da época);

ao Burnley por 2,5 milhões de euros (R$ 15,2 milhões na cotação da época); Joaquim ao Tigres por 8 milhões de dólares (R$ R$ 45,1 na cotação da época);

ao Tigres por 8 milhões de dólares (R$ R$ 45,1 na cotação da época); Weslley Patati ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros (R$ 8,1 milhões na cotação da última quarta).

O Santos enfrenta o Brusque neste sábado (7), às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.