Corinthians na 25ª Rodada: Do meio da tabela em 2023 ao risco de rebaixamento em 2024

(Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 06/09/2024 - 06:20 • São Paulo

Após três dias de folga, o Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira (5) focado em conquistar a classificação na Copa do Brasil contra o Juventude na próxima semana, mas, principalmente, construir uma sequência positiva no Brasileirão que permita que o time saia da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Timão ocupa a 17ª posição na tabela com apenas 25 pontos em 25 jogos. A equipe está entre as que menos venceram na competição. Foram cinco vitórias, dez empates e dez derrotas. Só o Atlético Goianiense, último colocado do campeonato, venceu menos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Se olharmos para a última temporada, na 25ª rodada do Brasileiro de 2023 o Corinthians ocupava a 13ª posição, com 30 pontos conquistados em sete vitórias, nove empates e nove derrotas.

Segundo o cálculo estimado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para chances de rebaixamento, o Corinthians figura, no momento, com 51,3% de cair.

Mas o Corinthians aposta em uma arrancada alavancada pela vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, na Neo Química Arena, no último domingo. A próxima missão da equipe de Ramón Díaz, no sábado (14), é enfrentar o Botafogo, líder do campeonato com o dobro de pontos do alvinegro paulista, no Rio de Janeiro.

O time ainda contará com desfalques como a atacante Yuri Alberto e o zagueiro Cacá, expulsos no duelo contra o Flamengo, e o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernández, machucados.